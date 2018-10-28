2018-10-28T17:45:53+03:00
Звезды

В Казани презентовали фильм о Василие Качалове

На показе в Качаловском театре побывали его прямые родственники
Александр ЧЕРНОВ
Поделиться:
Фото: Culture.ruФото: Culture.ru
Изменить размер текста:

В театре имени Качалова в рамках одноименного театрального фестиваля состоялась премьера фильма «Той дорогой» литовский студии Studija JU. Казанцам картину представили режиссер Наталья Ю и продюсер Владимир Голиков. Кинокартина приурочена к 70-летию со дня смерти актера Василия Качалова.

Фильм рассказывает о жизни актера на закате его дней. Кроме качаловцев первыми ленту увидели преподаватели и студенты театральных учебных заведений, представители музейного сообщества Казани и поклонники театрального искусства.

Своими впечатлениями о фильме поделился театральный критик и ректор Высшего театрального училища имени Щепкина, завкафедрой истории российского театра РАТИ-ГИТИС - Борис Любимов. Также выступил Николай Баранов - праправнук Василия Качалова.

Встреча в рамках Качаловского фестиваля стала важным разговором об истоках русского психологического театра, о необходимости знать и помнить традиции, заложенные великими российскими мастерами театрального искусства.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три самолета не смогли приземлиться в казанском аэропорте
В Татарстане бензовоз протаранил три легковых автомобиля - есть погибшие
В Казани из огня спасли 91-летнюю женщину
В Марий Эл микроавтобус пассажирами попал в аварию и оказался в кювете
В Татарстане взорвался автомобиль - участники ДТП сбежали
В Казани пройдет Международная неделя моды Volga Fashion Week
Вентиляционный люк упал на ребенка в казанском кинотеатре
В Казани из-за метели аэропорт не принимает пассажиров
В Казани мужчина воткнул вилку в шею сожительнице на глазах ее детей
Концерт в Чебоксарах для Ольги Бузовой закончился разбитой губой
Казанцев приглашают на премьеру фильма «Фагот» и встречу с режиссёром
В Набережных Челнах перевернулся школьный автобус
Главный госавтоинспектор Татарстана стал первым на Всероссийском конкурсе профмастерства
Копию Знамени Победы доставят на хранение в Национальный музей Татарстана