В Казани презентовали фильм о Василие Качалове

СЕГОДНЯ 17:45 2018-10-28T17:45:53+03:00

На показе в Качаловском театре побывали его прямые родственники

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В театре имени Качалова в рамках одноименного театрального фестиваля состоялась премьера фильма «Той дорогой» литовский студии Studija JU. Казанцам картину представили режиссер Наталья Ю и продюсер Владимир Голиков. Кинокартина приурочена к 70-летию со дня смерти актера Василия Качалова.

Фильм рассказывает о жизни актера на закате его дней. Кроме качаловцев первыми ленту увидели преподаватели и студенты театральных учебных заведений, представители музейного сообщества Казани и поклонники театрального искусства.

Своими впечатлениями о фильме поделился театральный критик и ректор Высшего театрального училища имени Щепкина, завкафедрой истории российского театра РАТИ-ГИТИС - Борис Любимов. Также выступил Николай Баранов - праправнук Василия Качалова.

Встреча в рамках Качаловского фестиваля стала важным разговором об истоках русского психологического театра, о необходимости знать и помнить традиции, заложенные великими российскими мастерами театрального искусства.

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