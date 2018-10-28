В Казани из огня спасли 91-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 16:23 2018-10-28T16:23:11+03:00

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Из-за неосторожного обращение я с огнем на четвертом этаже многоэтажного дома по улице Карима Тенчурина 27 октября загорелась мебель.Соседи оперативно отреагировали на запах едкого дыма в подъезде и вызвали спасателей.

Проникнув в квартиру, они потушили горящую мебель. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Жертвой огня стала пенсионерка 1927-го года рождения. Женщина надышалась дымом и не могла самостоятельно покинуть квартиру или уйти в более безопасное место.

С отравлением продуктами горения и ожогом лица первой и второй степени, она госпитализирована в городскую клиническую больницу № 7. У женщины обгорело 10 процентов тела. Спасенная призналась, что пожар начался по ее вине.

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