В Марий Эл микроавтобус пассажирами попал в аварию и оказался в кювете

СЕГОДНЯ 15:38 2018-10-28T15:38:12+03:00

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28 октября в 9:00 на 6-ом километре автодороги Красный Мост-Килемары-Шаранга произошло ДТП между внедорожником и микроавтобусом, перевозившим пассажиров.

Вероятно, из-за сложных погодных условий и плохой видимости на дороге, водитель внедорожника выехал на полосу встречного движения на повороте. Произошло столкновение с автобусом, который следовал по маршруту Йошкар-Ола - Килемары. Внедорожник развернуло в обратную сторону, а микроавтобус оказался в кювете.

К приезду спасателей, медицинская помощь понадобилась пассажиру внедорожника и троим пассажирам автобуса. На месте работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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