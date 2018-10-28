В Татарстане взорвался автомобиль - участники ДТП сбежали

СЕГОДНЯ 14:38 2018-10-28T14:38:58+03:00

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Ночью в Набережных Челнах между 25 и 51 комплексами прогремел мощный взрыв. Хлопок на проезжей части произошел в результате столкновения трёх автомобилей. Очевидцы рассказывают, что двое мужчин на огромной скорости ехали на «Мерседесе» по проспекту Сююмбике в сторону Яшлека. Они не заметили припаркованную на обочине дороги грузовую «ГАЗель». От удара грузовик отбросило на стоящий рядом автомобиль «Киа», затем в сторону трамвайных путей.

У грузовика вырвало задние колеса. «Мерседес» моментально вспыхнул. Водитель немецкого автомобиля и его пассажир с места ДТП сбежали, а их автомобиль за считанные минуты сгорел. Очевидцы пытались потушить пламя, но оно перебросилось на стоящий рядом легковой автомобиль.

Фото: Соцсети

Прибывшие пожарные потушили огонь. Оба автомобиля не подлежат восстановлению, информации о пострадавших нет.

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