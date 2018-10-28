2018-10-28T13:50:41+03:00
Звезды

В Казани пройдет Международная неделя моды Volga Fashion Week

Местом встречи станет лофт-пространство Фабрика Алафузова
Александр ЧЕРНОВ
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Фото: пресс-служба Volga Fashion WeekФото: пресс-служба Volga Fashion Week
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С 22 по 25 ноября в столице Татарстана пройдет Международная Неделя моды Volga Fashion Week. В Казани соберутся специалистоы индустрии моды, также начинающие дизайнеры и модельеры России и зарубежья.

В рамках фестиваля пройдет конкурс молодых модельеров, фэшн маркет и дефиле с участием известных российских дизайнеров и успешных брендов. Главной площадкой проекта станет современное лофт-пространство «Фабрика Алафузова».

Мероприятия Недели моды в Казани будут посвящены национальному костюму. Хэдлайнерами выступят: московский дизайнер костюмов и головных уборов - Яна Маркова, дизайнер концептуальных костюмов - Юлия Косяк, русский авангардный дизайнер - Кирилл Минцев.

Гости примут участие в деловой программе фестиваля, будут оценивать в конкурсе молодых модельеров и представят свои коллекции на итоговом дефиле. Пройдут лекции, мастер-классы и круглые столы.

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