Вентиляционный люк упал на ребенка в казанском кинотеатре

СЕГОДНЯ 12:23 2018-10-28T12:23:39+03:00

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Мама с сыном пришли на фильм в один из развлекательных торговых центров Казани. Пока они ждали лифт, чтобы подняться на верхний этаж в кинозал, с потолка на ребенка упала металлическая решетка вентиляционного люка и разлетелась по всему полу.

Женщина вовремя успела оттолкнуть сына, но часть арматуры задела мальчика.

«Рядом с Эмилем с огромной силой и грохотом вывалилась вентиляция. Нас трясло от страха. Она могла убить моего ребенка. Мы долго ждали инженера и прочих главных...» - написала в социальных сетях Евгения - мама мальчика.

Спустя какое-то время перед потерпевшими извинились и предложили бесплатно сходить к кино.

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