Концерт в Чебоксарах для Ольги Бузовой закончился разбитой губой

СЕГОДНЯ 09:30 2018-10-28T09:30:51+03:00

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Ведущая самого популярного телепроекта в стране «Дом-2» второй год гастролирует по стране с сольной программой. Новое шоу «Принимай меня» отличается от прошлогоднего новыми аранжировками ее хитов, новыми песнями, открытыми нарядами и хореографией от топлесс-танцоров.

В минувшую пятницу Ольга Бузова выступила в Казани, где после концерта встретилась со своими поклонниками около служебного выхода концертного зала «Эрмитаж». Она сфотографировалась со всеми, кто ее дождался, запустила в небо воздушные шары и спела одну из своих песен. Поклонники задарили Ольгу цветами, сувенирами и рисунками, которые сделали сами. Так же подарили чак-чак и тюбетейку. В Чебоксары певица отправилась на машине и делилась с подписчиками инстаграма красивыми видами природы.

После вступления Ольга шокировала подписчиков неприятным известием – она получила травму. На ее лице разрасталось кровавое пятно.

– Я разбила губу. Больно. Прям болит. Ну ладно, разбила губу- ничего страшного - до свадьбы заживет. Судя по тому как мне не везет в личной жизни, свадьба у меня еще будет не скоро, рассказала Ольга.

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