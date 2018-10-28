Казанцев приглашают на премьеру фильма «Фагот» и встречу с режиссёром
Московский кинорежиссер Борис Гуц представит свой фильм «Фагот» 30 октября в 19:30 в кинозале культурно-досугового комплекса имени Ленина. После показа пройдет творческая встреча с членами съемочной группы, на которой режиссер расскажет о съемках картины и ответит на вопросы зрителей.
Фильм рассказывает о молодом человеке, который хочет расстаться со стервозной девушкой, но намерен остаться друзьями. Пока мама и старшая сестра сыплют бесполезными советами, главный герой придумывает самый абсурдный предлог для разрыва, который приводит к катастрофичным последствиям.
Режиссер использовал один из самых ярких кинематографических приемов – формат Point of view – когда действие описывается от первого лица - героя, которого не будет в кадре.
Мероприятие организовано Дирекцией «Время кино» и состоится в рамках нового цикла творческих встреч и премьер в Казани.
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