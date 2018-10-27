В Набережных Челнах перевернулся школьный автобус

СЕГОДНЯ 19:15 2018-10-27T19:17:14+03:00

Детей в момент ДТП в нем не было

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27 октября в Набережных Челнах произошла авария с участием школьного автобуса «Фиат-Дукато» и легкового автомобиля. В результате столкновения автобус перевернулся. По версии ГИБДД, инициатором аварии была легковушка. Известно, что автобус ездил по маршруту посёлок Новый - Байларово. В момент ДТП детей в транспортном средстве не было, никто не пострадал.