В Набережных Челнах перевернулся школьный автобус
Детей в момент ДТП в нем не было
Автобус ездил по маршруту посёлок Новый - БайларовоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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27 октября в Набережных Челнах произошла авария с участием школьного автобуса «Фиат-Дукато» и легкового автомобиля. В результате столкновения автобус перевернулся. По версии ГИБДД, инициатором аварии была легковушка. Известно, что автобус ездил по маршруту посёлок Новый - Байларово. В момент ДТП детей в транспортном средстве не было, никто не пострадал.
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