Главный госавтоинспектор Татарстана стал первым на Всероссийском конкурсе профмастерства
Мероприятие проходило с 23 по 26 октября в Сочи
Фото: tatcenter.ru
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В Сочи закончился второй Всероссийский конкурс профессионального мастерства Госавтоинспекции. Певрое место в нем занял представитель Татарстана, главный госавтоинспектор республики - Ленар Габдрахманов. Мероприятие проходило с 23 по 26 октября.
Соперниками татарстанца были руководители региональных управлений ГАИ и начальники контрольно-профилактических отделов ГИБДД по регионам.
Напомним, Ленар Габдурахманов не в первый раз принимает участие в этом конкурсе. Так, годом ранее он привез из Орла "серебро".
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