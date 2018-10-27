Главный госавтоинспектор Татарстана стал первым на Всероссийском конкурсе профмастерства

СЕГОДНЯ 17:54 2018-10-27T17:54:28+03:00

Мероприятие проходило с 23 по 26 октября в Сочи

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В Сочи закончился второй Всероссийский конкурс профессионального мастерства Госавтоинспекции. Певрое место в нем занял представитель Татарстана, главный госавтоинспектор республики - Ленар Габдрахманов. Мероприятие проходило с 23 по 26 октября.

Соперниками татарстанца были руководители региональных управлений ГАИ и начальники контрольно-профилактических отделов ГИБДД по регионам.

Напомним, Ленар Габдурахманов не в первый раз принимает участие в этом конкурсе. Так, годом ранее он привез из Орла "серебро".

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