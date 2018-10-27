2018-10-27T16:45:22+03:00
Общество

Копию Знамени Победы доставят на хранение в Национальный музей Татарстана

Торжественная передача знамен состоялась в рамках проведения акции "Служба по контракту - твой выбор!"
Алина ГАБДУЛИНА
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Помимо этого республика получила знамена 908-го и 1160-го полковПомимо этого республика получила знамена 908-го и 1160-го полковФото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
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Сегодня, 27 октября, в Казани состоялась акция "Служба по контракту - твой выбор!". Во время нее состоялась торжественная передача боевых знамен. В результате этого точную копию Знамени Победы и знамена 908-ого и 1160-ого полка из рук замминистра обороны России Александра Фомина на хранение получил премьер-министр Татарстана. Известно, что свой новый дом они найдут в зале боевой славы Национального музея республики.

Алексей Песошин отметил, что передача знамен - знаковое событие не только для него, но и для всего народа. После он напомнил, что на Великую Отечественную войну ушли тысячи татарстанцев. Так, и 908-ой артиллерийский и 1160-ый стрелковый полка были в свое время сформированы именно на территории Татарстана.

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