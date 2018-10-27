С начала 2018 года в Татарстане введено 1,9 миллиона квадратных метров жилья

СЕГОДНЯ 16:02 2018-10-27T16:02:48+03:00

Из 121 строящегося объекта инвестиционной программы этого года в высокой степени готовности находится 84 объекта

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На данный момент годовой план по введению жилья в Татарстане готов на 77%. Это значит, что на сегодняшний день готово порядка 1,9 миллиона квадратных метров жилья.

Такие цифры на совещании в доме правительства республики назвал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ирек Файзуллин.

В частности известно, что из 121 строящегося объекта инвестиционной программы этого года в высокой степени готовности находится 84 объекта. А по программе многоквартирного инвестиционного жилья из 120 домов введено 87.

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