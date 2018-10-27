В Чувашии водителя "Тойоты" сбило его же автомобилем

СЕГОДНЯ 15:12 2018-10-27T15:14:28+03:00

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Ночью с 26 на 27 октября в Чебоксарах произошло ДТП, в результате которого "Приора" перевернулась, а водитель "Тойоты" был сбит своим же автомобилем.

Авария случилась на Гагаринском мосту. По словам очевидцем, водитель иномарки остановился на проезжей части из-за неисправности машины. Мужчина вышел из салона и стал ждать товарища, который должен быть отбуксировать его до дома. Автовладелец включил аварийную сигнализацию, но соответствующий знак не выставил.

В свою очередь "Приора", в салоне которой находилось 4 человека, вовремя не заметила стоявший на дороге автомобиль, врезалась в него и перевернулась. "Тойота" от удара сбила своего хозяина.

Помощь медиков понадобилась двоим: владельцу иномарки и водителю отечественной машины.

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