2018-10-27T15:14:28+03:00
Происшествия

В Чувашии водителя "Тойоты" сбило его же автомобилем

В результате ДТП пострадало два человека
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Ночью с 26 на 27 октября в Чебоксарах произошло ДТП, в результате которого "Приора" перевернулась, а водитель "Тойоты" был сбит своим же автомобилем.

Авария случилась на Гагаринском мосту. По словам очевидцем, водитель иномарки остановился на проезжей части из-за неисправности машины. Мужчина вышел из салона и стал ждать товарища, который должен быть отбуксировать его до дома. Автовладелец включил аварийную сигнализацию, но соответствующий знак не выставил.

В свою очередь "Приора", в салоне которой находилось 4 человека, вовремя не заметила стоявший на дороге автомобиль, врезалась в него и перевернулась. "Тойота" от удара сбила своего хозяина.

Помощь медиков понадобилась двоим: владельцу иномарки и водителю отечественной машины.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Копию Знамени Победы доставят на хранение в Национальный музей Татарстана
С начала 2018 года в Татарстане введено 1,9 миллиона квадратных метров жилья
В Татарстане в мусорном баке нашли новорожденную девочку
В воскресенье казанцев научат распознавать симптомы инфаркта и инсульта
В Казани Рустам Минниханов и вице-премьер Казахстана сыграли в хоккей
В Казани "Камаз" провалился под асфальт
Рейсы из Казни в Тбилиси отменены до 1 ноября
Трех жителей Йошкар-Олы будут судить за мошенничество с банями на 10 миллионов рублей
Татарстанец, вступившийся за жену и убивший при этом своего отца, приговорен к 7 годам колонии
Жительница Чувашии задолжала своим дочерям алименты на 1,3 миллиона рублей
В 2019 году в Марий Эл прожиточный минимум для пенсионеров составит 8,2 тысячи рублей
СУ СКР Чувашии: пенсионер одним ударом кулака убил свою жену
В Марий Эл зафиксированы самые низкие цены на жилье в Приволжском федеральном округе
В Набережных Челнах во время движения загорелась маршрутка
До конца 2018 года автропарк "скорой помощи" Чувашии пополнят 93 автомобиля
В Набережных Челнах мужчина купил орден и стал фигурантом уголовного дела
В Йошкар-Оле в двух пожарах подозревают поджигателей
В центре Казани откроют мемориальную доску актеру Шаукату Биктемирову
Минэкологии Татарстана прокомментировало вырубку деревьев в Раифском заповеднике
В Чебоксарах задержали подозреваемого в секс-насилии над девочкой в лифте