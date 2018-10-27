В Татарстане в мусорном баке нашли новорожденную девочку

СЕГОДНЯ 14:45 2018-10-27T15:16:15+03:00

Младенца посреди ночи обнаружил бездомный житель города, который и вызвал на место скорую помощь

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Ночью 27 октября в 2.55 минут бездомный житель Нижнекамска обнаружил в одном из мусорных баков города младенца. Мужчина сразу же вызвал скорую помощь.

Предположительная дата рождения девочки - 26 октября 23.50. Младенец весом 2,3 грамма поступил в детскую городскую больницу с температурой тела 32 градуса.

- На текущий момент девочка находится в инкубаторе, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Татарстана.

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