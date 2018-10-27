В воскресенье казанцев научат распознавать симптомы инфаркта и инсульта
28 октября волонтеры-медики Татарстана и специалисты кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики медицинского университета бесплатно научат жителей Казани распознавать симптомы инфаркта и инсульта.
Помимо этого, все желающие смогут узнать как оказывать первую помощь при ожогах, приступах эпилепсии, кровотечениях и панических атаках. Также казанцы смогут своими приготовить полезные батончики, порисовать на песке и выиграть абонемент в фитнес-центр и на процедуру проведения УЗИ шейных сосудов.
Мероприятие пройдет в торговом центре "Южный" в 15.30.
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