В Казани "Камаз" провалился под асфальт
Утром 27 октября в Казани буквально под землю ушел большегруз. Инцидент произошел приблизительно в 10 часов утра на улице Ямашева.
О ДТП первыми сообщили казанцы, выложив в социальных сетях фотографии с места происшествия. По ним видно, что "Камаз" провалился под асфальт не на проезжей, а на пешеходной части. Сейчас место инцидента огорождено сигнальной лентой. В Интернете этот провал уже назвали разломом Сан Андрес.
Фото: соцсети
На месте уже работает подъемный кран. Подробности аварии выясняются.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»