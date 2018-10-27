В Казани "Камаз" провалился под асфальт

СЕГОДНЯ 10:58 2018-10-27T11:19:01+03:00

Инцидент произошел сегодня приблизительно в 10 часов утра на улице Ямашева [фото]

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Утром 27 октября в Казани буквально под землю ушел большегруз. Инцидент произошел приблизительно в 10 часов утра на улице Ямашева.

О ДТП первыми сообщили казанцы, выложив в социальных сетях фотографии с места происшествия. По ним видно, что "Камаз" провалился под асфальт не на проезжей, а на пешеходной части. Сейчас место инцидента огорождено сигнальной лентой. В Интернете этот провал уже назвали разломом Сан Андрес.

Фото: соцсети

На месте уже работает подъемный кран. Подробности аварии выясняются.

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