В Казани Рустам Минниханов и вице-премьер Казахстана сыграли в хоккей
Накануне, 26 октября, в Казани прошло заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству между Россией и Казахстаном. На нем обсуждался транспортный коридор, велись поиски возможностей для роста товарооборота между Татарстаном и Казахстаном до 1 миллиардов долларов США.
Однако из Инстаграма Рустама Минниханова стало ясно, что за несколько часов до начала заседания они вместе с вице-премьером Казахстана Аскаром Маминым играли в хоккей на одной из казанских ледовых арен. Фото с матча глава Татарстана также опубликовал в социальных сетях.
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