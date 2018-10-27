В Казани Рустам Минниханов и вице-премьер Казахстана сыграли в хоккей

СЕГОДНЯ 12:14 2018-10-27T12:14:11+03:00

Фотографией с игры глава Татарстана по традиции поделился в социальных сетях

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Накануне, 26 октября, в Казани прошло заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству между Россией и Казахстаном. На нем обсуждался транспортный коридор, велись поиски возможностей для роста товарооборота между Татарстаном и Казахстаном до 1 миллиардов долларов США.

Однако из Инстаграма Рустама Минниханова стало ясно, что за несколько часов до начала заседания они вместе с вице-премьером Казахстана Аскаром Маминым играли в хоккей на одной из казанских ледовых арен. Фото с матча глава Татарстана также опубликовал в социальных сетях.

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