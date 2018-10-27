Рейсы из Казни в Тбилиси отменены до 1 ноября

СЕГОДНЯ 09:57 2018-10-27T09:57:17+03:00

Сейчас с билетами до Тбилиси на руках находятся порядка 17 тысяч россиян Фото: Иван ВИСЛОВ

Изменить размер текста: A A

Авиакомпания, отвечающая за рейсы из Казани, Екатеринбурга, Перми и Санкт-Петербурга до Тбилиси вновь получила отказ в их организации. На этот раз - вплоть до 1 ноября. В частности, разрешение на рейсы не выдали власти Грузии.

Сейчас с билетами до Тбилиси на руках находятся порядка 17 тысяч россиян. Авиакомпания уже начала обзванивать их и возвращать потраченные деньги.

Интересно, что грузинская авиакомпания, в свою очередь, получила разрешение на рейсы в регионы России..

Напомним, похожая ситуация произошла в начале лета текущего года. Тогда правда авиакомпания-перевозчик не смогла получить разрешения у российской стороны. Билеты все же оказались действительными, но казанцам пришлось улетать из Москвы.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»