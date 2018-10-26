Татарстанец, вступившийся за жену и убивший при этом своего отца, приговорен к 7 годам колонии
31-летнего татарстанца признали виновным в гибели его отца.
Так, в ночь на 6 июля этого года в селе Бурнашево Чистопольского района около дома №32 на улице Полевой мужчина по пьяни несколько раз ударил своего родителя кулаком по голове. Завязалась драка. В результате которой осужденный жестоко избил отца и тот вскоре скончался от побоев.
- Причиной конфликта стали высказанные потерпевшим оскорбления в адрес супруги осужденного. Который свою вину полностью признал. Суд приговорил его к 7 годам колонии строгого режима. Данное решение пока не вступило в законную силу, - сообщают в прокуратуре Татарстана.
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