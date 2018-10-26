Трех жителей Йошкар-Олы будут судить за мошенничество с банями на 10 миллионов рублей

26 Окт. 19:46 2018-10-26T19:46:56+03:00

Двое из них уже отбывают наказание в колонии за другое преступление

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Трех жителей столицы Марий Эл обвиняют в крупном мошенничестве. Как следует из материалов уголовного дела, в 2015 году 30-летний мужчина со своим 31-летним приятелем, а также его 25-летней сожительницей решили поживится на любителях деревянных срубов.

Для этого была создана фирма якобы для изготовления и строительства домов и бань «под ключ» из бревен. Получая предоплату, злоумышленники исчезали вместе с деньгами.

В 2016 году обвиняемых задержали. Полицейские установили их причастность к 24 мошенничествам, совершенных в различных регионах России. Общий ущерб, который был причинен потерпевшим, около 10 млн рублей.

При этом, находясь под следствием, один из задержанных умудрился через другую фирму совершить еще 9 преступлений.

- Двое из фигурантов сейчас в колонии отбывают наказание по другому делу - за хищение у людей более 16 млн рублей. Их соучастница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщают в МВД Марий Эл. – Расследование завершено и дело передано в суд