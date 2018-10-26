2018-10-26T18:08:26+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле в двух пожарах подозревают поджигателей

К счастью никто из людей не пострадал
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС Марий ЭлФото: МЧС Марий Эл
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За прошедшие сутки в Йошкар-Оле произошло два пожара. Так, накануне вечером – около 21.25, жители высотки на улице Карла Либкнехта заметили поднимающийся дым с площадки 8 этажа. Люди сообщили о возгорании спасателям и быстро покинули свои квартиры.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горел интернет-кабель, проведенный через лестничную клетку. Его быстро потушили.

Следующий пожар произошел уже утром 26 октября. Около 5.00 в частном доме на несколько семей, находящийся в переулке Сосновый жительница одной из квартир проснулась от странного треска. Женщина увидела, что горит веранда. Она выбежала на улицу разбудила соседей и вызвала спасателей.

На момент прибытия пожарных площадь горения составляла около 70 кв метров. Огонь уже успел перекинуться на крышу дома. Пламя потушили. В результате веранда была уничтожена, а часть кровли жилого строения обрушилась.

- По предварительной версии специалистов причинами обоих пожаров послужили поджоги, - сообщили в МЧС Марий Эл.

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