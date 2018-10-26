До конца 2018 года автропарк "скорой помощи" Чувашии пополнят 93 автомобиля

СЕГОДНЯ 18:33 2018-10-26T18:34:19+03:00

Были приобретены 41 ГАЗель "Соболь", 26 – ГАЗелей "Некст", 10 "мерседесов" и 7 реанимобилей на базе Ford Transit Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В их числе "Газели", "Мерседесы" и "Ford Transit"

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Автомобильный парк "скорой помощи" Чувашии пополнят новые машины. Если в 2017 году республика получила 33 автомобиля, то в этом году она сможет похвастаться 93-мя.

Известно, что в их числе имеются 41 ГАЗель "Соболь", 26 – ГАЗелей "Некст", 10 "мерседесов" и 7 реанимобилей на базе Ford Transit, полностью оснащенных современным медицинским оборудованием. 9 машин Чувашия получила по федеральной программе, а остальные приобрела за счет бюджета республики. На это было потрачено порядка 232 миллионов рублей.

Все транспортные средства должны войти в эксплуатацию не позднее конца текущего года.

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