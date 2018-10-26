2018-10-26T18:59:05+03:00
Происшествия

СУ СКР Чувашии: пенсионер одним ударом кулака убил свою жену

По данному факту возбуждено уголовное дело
Олег ЛУГОВОЙ
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Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Главным и единственным фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей» стал 61-летний житель Чириш-Шинеры Вурнарского района.

По версии следствия, вечером 21 октября у себя дома пьяный пенсионер затеял на бытовой почве ссору со своей 55-летней женой. В ходе конфликта пенсионер нанес сильный удар рукой в живот супруге. Спустя пару дней – 23 октября, женщина скончалась от повреждений внутренних органов.

В настоящее время назначен ряд необходимых судебных экспертиз. Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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