СУ СКР Чувашии: пенсионер одним ударом кулака убил свою жену

СЕГОДНЯ 18:58 2018-10-26T18:59:05+03:00

Решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Главным и единственным фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей» стал 61-летний житель Чириш-Шинеры Вурнарского района.

По версии следствия, вечером 21 октября у себя дома пьяный пенсионер затеял на бытовой почве ссору со своей 55-летней женой. В ходе конфликта пенсионер нанес сильный удар рукой в живот супруге. Спустя пару дней – 23 октября, женщина скончалась от повреждений внутренних органов.

В настоящее время назначен ряд необходимых судебных экспертиз. Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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