2018-10-26T17:32:08+03:00
Общество

Минэкологии Татарстана прокомментировало вырубку деревьев в Раифском заповеднике

Ранее сообщалось, что там этому подверглась площадь около 2,5 гектар
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Экологи выехали на место вырубки с проверкой. Напомним, ранее сообщалось, что в Раифском заповеднике под парковку от деревьев была освобождена площадь около 2,5 гектар.

Представителям Минэкологии Татарстана директор Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника Юрий Горшков заявил, что были вырублены зеленые насаждения хозяйственной зоны дендрария и они не являются ценными и редкими видами растительности.

В итоге Минэкологии республики направило поступившее обращение граждан о сносе деревьев в татарстанские Минлесхоз и Росприроднадзор.

- Стоит отметить, что вырубка любых насаждений на территории заповедника возможна лишь при наличии соответствующего разрешения. Специалистами Росприроднадзора Татарстана проведена экспертиза и оценка ценностей насаждения. По итогам вынесено положительное заключение, - также заявляют в Минэкологии республики.

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