Минэкологии Татарстана прокомментировало вырубку деревьев в Раифском заповеднике
Экологи выехали на место вырубки с проверкой. Напомним, ранее сообщалось, что в Раифском заповеднике под парковку от деревьев была освобождена площадь около 2,5 гектар.
Представителям Минэкологии Татарстана директор Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника Юрий Горшков заявил, что были вырублены зеленые насаждения хозяйственной зоны дендрария и они не являются ценными и редкими видами растительности.
В итоге Минэкологии республики направило поступившее обращение граждан о сносе деревьев в татарстанские Минлесхоз и Росприроднадзор.
- Стоит отметить, что вырубка любых насаждений на территории заповедника возможна лишь при наличии соответствующего разрешения. Специалистами Росприроднадзора Татарстана проведена экспертиза и оценка ценностей насаждения. По итогам вынесено положительное заключение, - также заявляют в Минэкологии республики.
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