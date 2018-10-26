В Марий Эл зафиксированы самые низкие цены на жилье в Приволжском федеральном округе

СЕГОДНЯ 18:52 2018-10-26T18:53:19+03:00

Две квартиры в Йошкар-Оле приравниваются к одной в Казани

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Оказалось, что в Приволжском федеральном округе дешевле всего пробрести жилье в Марий Эл. Доказательством тому служит факт, что в третьем квартале текущего года на первичном рынке жилья один квадратный метр общей площади квартир здесь стоил порядка 34,7 тысяч рублей.

В частности, в Марий Эл метр в типовой квартире стоит 28,6 тысяч рублей, в улучшенном жилье – 36,8 тысяч.

Согласно исследованиям сотрудников Федеральной службы государственной статистики, две квартиры в Йошкар-Оле будут стоить столько же, сколько одна в Казани.

Собственно говоря, именно в Татарстане и выявили самые высокие цены на жилье в Приволжском федеральном округе - 59,2 тысячи рублей за квадратн6ый метр.

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