2018-10-26T19:13:28+03:00
Общество

В 2019 году в Марий Эл прожиточный минимум для пенсионеров составит 8,2 тысячи рублей

Это на 155 рублей больше, чем в 2018-ом
Алина ГАБДУЛИНА
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Причиной такого решения стал рост цен на потребительские товары и тарифы на коммунальные услуги.Причиной такого решения стал рост цен на потребительские товары и тарифы на коммунальные услуги.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В связи с ростом цен на потребительские товары и тарифы на коммунальные услуги в Марий Эл в 2019 году поднимут размер прожиточного минимума пенсионеров до 8,2 тысяч рублей. То есть, по сравнению с текущим годом, он станет больше на 155 рублей.

Изначально этот показатель хотели оставить без изменения, но на 40-ой сессии Государственного Собрания республики было решено все же его повысить.

Отметим, что в случае, если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает данной величины прожиточного минимума, то ему будет начислена социальная доплата.

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