В Набережных Челнах во время движения загорелась маршрутка
В Набережных Челнах на Казанском проспекте сразу после проезда Орловского кольца во время движения загорелся маршрутный микроавтобус. Инцидент произошел 26 октября около 9.00.
В результате возгорания никто не пострадал. Немалую роль в этом сыграла реакция водителя, который первым заметил задымление. Мужчина вывел из салона всех пассажиров, вызвал пожарных и попытался самостоятельно справиться с огнем.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в моторном отсеке.
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