В Набережных Челнах во время движения загорелась маршрутка

СЕГОДНЯ 18:39 2018-10-26T18:39:39+03:00

Пострадавших в результате инцидента нет

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В Набережных Челнах на Казанском проспекте сразу после проезда Орловского кольца во время движения загорелся маршрутный микроавтобус. Инцидент произошел 26 октября около 9.00.

В результате возгорания никто не пострадал. Немалую роль в этом сыграла реакция водителя, который первым заметил задымление. Мужчина вывел из салона всех пассажиров, вызвал пожарных и попытался самостоятельно справиться с огнем.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в моторном отсеке.

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