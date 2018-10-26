2018-10-26T18:39:39+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах во время движения загорелась маршрутка

Пострадавших в результате инцидента нет
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

В Набережных Челнах на Казанском проспекте сразу после проезда Орловского кольца во время движения загорелся маршрутный микроавтобус. Инцидент произошел 26 октября около 9.00.

В результате возгорания никто не пострадал. Немалую роль в этом сыграла реакция водителя, который первым заметил задымление. Мужчина вывел из салона всех пассажиров, вызвал пожарных и попытался самостоятельно справиться с огнем.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в моторном отсеке.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Татарстанец, вступившийся за жену и убивший при этом своего отца, приговорен к 7 годам колонии
Жительница Чувашии задолжала своим дочерям алименты на 1,3 миллиона рублей
В 2019 году в Марий Эл прожиточный минимум для пенсионеров составит 8,2 тысячи рублей
СУ СКР Чувашии: пенсионер одним ударом кулака убил свою жену
В Марий Эл зафиксированы самые низкие цены на жилье в Приволжском федеральном округе
До конца 2018 года автропарк "скорой помощи" Чувашии пополнят 93 автомобиля
В Набережных Челнах мужчина купил орден и стал фигурантом уголовного дела
В Йошкар-Оле в двух пожарах подозревают поджигателей
В центре Казани откроют мемориальную доску актеру Шаукату Биктемирову
Минэкологии Татарстана прокомментировало вырубку деревьев в Раифском заповеднике
В Чебоксарах задержали подозреваемого в секс-насилии над девочкой в лифте