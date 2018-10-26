2018-10-26T16:57:34+03:00
Экономика

Татарстан и Казахстан хотят довести свой товарооборот до 1 миллиарда долларов США

В эту пятницу был подписан план по реализации соглашений между двумя правительствами о принципах торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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26 октября в Казанской Ратуше прошло пленарное заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Россией и Казахстаном. В нем приняли участие глава Минфина РФ Антон Силуанов, первый вице-премьер Казахстана Аскар Мамин и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Так, в частности, Рустам Минниханов сообщил, что экономиками Казахстана и Татарстана стоит задача доведение объема товарооборота до 1 миллиарда долларов США. В первую очередь, речь идет о продолжении продвижения продукции «КАМАЗа».

Также большим потенциалом обладает взаимодействие в нефтехимическом комплексе, в том числе в плане более тесной интеграции. Просматриваются и поставки шинной и компрессорной продукции, газоперекачивающих станций. Есть серьезные возможности в сфере судостроения и вертолетостроения

В итоге Рустам Минниханов и Аскар Мамин подписали План мероприятий по реализации соглашения между о принципах торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества.

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