Татарстан и Казахстан хотят довести свой товарооборот до 1 миллиарда долларов США

СЕГОДНЯ 16:57 2018-10-26T16:57:34+03:00

В эту пятницу был подписан план по реализации соглашений между двумя правительствами о принципах торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества

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26 октября в Казанской Ратуше прошло пленарное заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Россией и Казахстаном. В нем приняли участие глава Минфина РФ Антон Силуанов, первый вице-премьер Казахстана Аскар Мамин и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Так, в частности, Рустам Минниханов сообщил, что экономиками Казахстана и Татарстана стоит задача доведение объема товарооборота до 1 миллиарда долларов США. В первую очередь, речь идет о продолжении продвижения продукции «КАМАЗа».

Также большим потенциалом обладает взаимодействие в нефтехимическом комплексе, в том числе в плане более тесной интеграции. Просматриваются и поставки шинной и компрессорной продукции, газоперекачивающих станций. Есть серьезные возможности в сфере судостроения и вертолетостроения

В итоге Рустам Минниханов и Аскар Мамин подписали План мероприятий по реализации соглашения между о принципах торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества.