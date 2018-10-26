2018-10-26T19:24:59+03:00
Общество

Жительница Чувашии задолжала своим дочерям алименты на 1,3 миллиона рублей

Девочки живут с отцом
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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33-летняя жительница Шемуршинского района Татарстана была признана виновной в неуплате алиментов двух своим несовершеннолетним дочерям. Как оказалось, денег девочки не получали на протяжении 10 лет. На сегодня сумма долга составила 1,3 миллиона рублей.

С того самого дня, как женщину лишили родительских прав она так и не устроилась на работу. В связи с этим, ежемесячная сумма алиментов высчитывалась из размера среднего заработка по России.

- Суд назначил ей наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства, - сообщают в прокуратуре Чувашии.

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