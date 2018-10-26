Жительница Чувашии задолжала своим дочерям алименты на 1,3 миллиона рублей

26 Окт. 19:24 2018-10-26T19:24:59+03:00

Изменить размер текста: A A

33-летняя жительница Шемуршинского района Татарстана была признана виновной в неуплате алиментов двух своим несовершеннолетним дочерям. Как оказалось, денег девочки не получали на протяжении 10 лет. На сегодня сумма долга составила 1,3 миллиона рублей.

С того самого дня, как женщину лишили родительских прав она так и не устроилась на работу. В связи с этим, ежемесячная сумма алиментов высчитывалась из размера среднего заработка по России.

- Суд назначил ей наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства, - сообщают в прокуратуре Чувашии.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»