В Набережных Челнах мужчина купил орден и стал фигурантом уголовного дела

СЕГОДНЯ 18:20 2018-10-26T18:20:49+03:00

Мужчина признался, что приобрел орден, но исключительно для личных целей

Продавца он нашел через Интернет и заплатил 32 тысячи рублей

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В Набережных Челнах 55-летний мужчина приобрел орден Отечественной войны 2 степени. Продавца он нашел в Интернете, заплатил 32 тысячи рублей и ждал свою посылку из Нижнего Новгорода.

Орден он получил на почте и спустя некоторое время узнал, что в отношении него по данному факту было возбуждено уголовное дело. В полиции мужчина признался, что приобрел орден, но исключительно для личных целей. Правда, этого не спасет от ответственности - в России покупка государственных наград СССР вне зависимости от их дальнейшего использования запрещена.

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