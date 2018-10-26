В Чебоксарах задержали подозреваемого в секс-насилии над девочкой в лифте

СЕГОДНЯ 17:09 2018-10-26T17:09:09+03:00

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Еще 17 сентября этого года в Чебоксарах неизвестный мужчина надругался в лифте над малолетней девочкой. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием его беспомощного состояния».

Задержать подозреваемого по «горячим следам» правоохранителям не удалось. Но несмотря на то, что преступление в отношении ребенка было совершено в условиях неочевидности, стражи порядка в итоге смогли выйти на след предполагаемого злоумышленника и задержать его.

- 42-летний житель Красноармейского района, находившийся в тот день в Чебоксарах, своей причастности к совершению указанных действий не отрицал. В суд следователем направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают в следственном комитете Чувашии. – В настоящее время в рамках расследования было назначено и проведено более 10 судебных экспертиз.