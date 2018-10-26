2018-10-26T17:09:09+03:00
Происшествия

В Чебоксарах задержали подозреваемого в секс-насилии над девочкой в лифте

В ближайшее время ему изберут меру пресечения
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Своей причастности к совершению указанных действий мужчина не отрицал.Своей причастности к совершению указанных действий мужчина не отрицал.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Еще 17 сентября этого года в Чебоксарах неизвестный мужчина надругался в лифте над малолетней девочкой. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием его беспомощного состояния».

Задержать подозреваемого по «горячим следам» правоохранителям не удалось. Но несмотря на то, что преступление в отношении ребенка было совершено в условиях неочевидности, стражи порядка в итоге смогли выйти на след предполагаемого злоумышленника и задержать его.

- 42-летний житель Красноармейского района, находившийся в тот день в Чебоксарах, своей причастности к совершению указанных действий не отрицал. В суд следователем направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают в следственном комитете Чувашии. – В настоящее время в рамках расследования было назначено и проведено более 10 судебных экспертиз.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Татарстанец, вступившийся за жену и убивший при этом своего отца, приговорен к 7 годам колонии
Жительница Чувашии задолжала своим дочерям алименты на 1,3 миллиона рублей
В 2019 году в Марий Эл прожиточный минимум для пенсионеров составит 8,2 тысячи рублей
СУ СКР Чувашии: пенсионер одним ударом кулака убил свою жену
В Марий Эл зафиксированы самые низкие цены на жилье в Приволжском федеральном округе
В Набережных Челнах во время движения загорелась маршрутка
До конца 2018 года автропарк "скорой помощи" Чувашии пополнят 93 автомобиля
В Набережных Челнах мужчина купил орден и стал фигурантом уголовного дела
В Йошкар-Оле в двух пожарах подозревают поджигателей
В центре Казани откроют мемориальную доску актеру Шаукату Биктемирову
Минэкологии Татарстана прокомментировало вырубку деревьев в Раифском заповеднике