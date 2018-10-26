2018-10-26T16:25:50+03:00
Общество

В эту субботу в Татарстане ожидают холодный арктический воздух и мокрый снег

К понедельнику максимальная температура воздуха днем прогнозируется максимум +3 градуса
Олег ЛУГОВОЙ
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Мокрый снег будет идти в республике вплоть до 29 октября.Мокрый снег будет идти в республике вплоть до 29 октября.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Как сообщает Гидрометцентр Татарстана, в последние дни республика находилась под влиянием северо-западного циклона - были сильные дожди и ветер с порывами до 18 м/с. При этом температурный фон был выше нормы на 5-7 градусов. Так, днем дело доходило до +13.

Но похоже это последние теплые дни этой осени для татарстанцев. Так, уже в субботу, 27 октября, с отходом циклона на восток, республика окажется в его тыловой части. В регион начнет поступать холодный арктический воздух. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Ночью пройдут заморозки до -3 градусов. Днем же максимум +6.

А в воскресенье Татарстан окажется под влиянием очередного западного циклона. Утром и днем мокрый снег, переходящий в дождь, и усиление ветра до 15-20 м/с. Ночью ожидаются заморозки – до -4 градусов. Днем максимум +8.

В понедельник мокрый снег лишь местами, а в дневное время столбики термометра могут показать от 0 до +3 градусов. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

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