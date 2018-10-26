В центре Казани откроют мемориальную доску актеру Шаукату Биктемирову

СЕГОДНЯ 17:54 2018-10-26T17:54:57+03:00

Торжественное мероприятие состоится 29 октября в 10.00 по адресу: улица Татарстана, 7

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В центре Казани появится мемориальная доска актеру татарского театра, народному артисту СССР, почетному члену Академии наук Татарстана Шаукату Биктемирову. Она разместиться на стене дома №7 по улице Татарстан. Именно здесь с 1981 по 2012 года жил актер. Автором мемориала выступил Дмитрий Кузнецов.

Открытие доски состоится 29 октября в 10.00. Во время торжественной части память Шауката Биктемирова почтут его родственники, друзья и коллеги. Помимо этого на открытии будут присутствовать руководители татарских театров и представители министерства культуры республики.

Вероятнее всего, дата проведения мероприятия выбрана не случайно. Известно, что Шаукат Биктемирова родился 28 октября 1928 года.

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