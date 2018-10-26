10 ноября в Казань прибудет огонь зимней Универсиады-2019

СЕГОДНЯ 15:51 2018-10-26T15:51:19+03:00

В столице Татарстана он преодолеет расстояние в 2 500 метров, будут задействованы 25 факелоносцев

Изменить размер текста: A A

XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года пройдет в Крсноярске. Но до прибытия на место огонь состязаний по традиции находится в турне. После его зажжения 20 сентября в итальянском Турине факелоносцы пробежали по улицам казахтанского Алма-Аты, китайского Харбина, Москвы, Калининграда, Симферополя, Ростова-на-Дона, Ставрополя и Грозного.

А 10 ноября эту эстафету перенимает Казань. В 10.30 огонь зимней Универсиады-2019 стартует от Дворца земледельцев. Его маршрут пролегает через знаковые объекты столицы Татарстана: Воскресенская башня, башня Сююмбике, Благовещенский собор, мечеть Кул-Шариф, Музей естественной истории Татарстана, Нацмузей республики Татарстан, а также Национальная библиотека Татарстана. 25 факелоносцев преодолеют в общей сложности 2 500 метров и в 11.50 финишируют около главного корпуса КФУ.

Там пройдет праздник с зажжением городской чаши огня.

После Казани огонь зимней Универсиады-2019 отправится в Екатеринбург, где он должен оказаться 17 ноября.