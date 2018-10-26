В Чувашии на дополнительные места в детских садах выделят еще 20,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:11 2018-10-26T16:11:13+03:00

Места будут выделены детям в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В текущем году на эти цели уже направлялось 155 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

В Чувашии собираются создать еще больше дополнительных мест в детских садах. Именно на это пойдут взятые из резервного фонда республики 20,5 миллиона рублей.

Известно, что это уже не первый подобный шаг в 2018 году. Так, в апреле кабинет министров Чувашии выделял региональному министерству образования и молодежной политики 85,22 миллиона рублей, а совсем недавно - в сентябре, еще 69,7 миллиона.

В правительственном распоряжении отмечается, что дополнительные места будут выделены детям в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»