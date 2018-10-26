2018-10-26T15:07:03+03:00
Туризм

2 ноября открывается прямое авиасообщение между Казанью и Белгородом

Стоимость перелета в один конец составит около 5,8 тысяч рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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Со 2 ноября татарстанская авиакомпания открывает прямой рейс Казань-Белгород. Самолеты будут летать по понедельникам и пятницам.

Пассажиров будут перевозить на реактивном CRJ-200, рассчитанный на 50 мест. При этом заявляется, что стоимость билета в один конец будет составлять для взрослого около 5,8 тысяч рублей. Время же в пути 1 час 40 минут.

Отметим, что до этого между Казанью и Белгородом прямого авиасообщения не было. Жителям столицы Татарстана приходилось летать с пересадками. В татарстанской авиакомпании считают, что анонсированный рейс будет востребован у пассажиров.

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