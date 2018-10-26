Автодорогу Казань-Оренбург открыли после капитального ремонта
В Альметьевском районе Татарстана пустили машины по отремонтированной федеральной трассе Р-239 Казань-Оренбург. Речь идет об участке длиною в 16 километров.
Там заменили дорожную одежду, для лучшей видимости спрямили резкие повороты, отремонтировали более 10 и построили три новые водопропускные трубы, устроили систему водоотвода и укрепили обочины.
Кроме того, было установлено свыше 10 километров металлических барьеров, 457 сигнальных столбиков, более 120 дорожных знаков, а также нанесена разметка термопластиком.
На все это из федерального бюджета выделили более 900 миллионов рублей. Работы выполнили в рекордный срок – всего за пять месяцев. Сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
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