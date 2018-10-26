2018-10-26T14:03:57+03:00
Авто

Автодорогу Казань-Оренбург открыли после капитального ремонта

Реконструкции подвергся участок федеральной трассы Р-239 длиною в 16 километров
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
Изменить размер текста:

В Альметьевском районе Татарстана пустили машины по отремонтированной федеральной трассе Р-239 Казань-Оренбург. Речь идет об участке длиною в 16 километров.

Там заменили дорожную одежду, для лучшей видимости спрямили резкие повороты, отремонтировали более 10 и построили три новые водопропускные трубы, устроили систему водоотвода и укрепили обочины.

Кроме того, было установлено свыше 10 километров металлических барьеров, 457 сигнальных столбиков, более 120 дорожных знаков, а также нанесена разметка термопластиком.

На все это из федерального бюджета выделили более 900 миллионов рублей. Работы выполнили в рекордный срок – всего за пять месяцев. Сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Ремонт дорог в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Татарстанец, вступившийся за жену и убивший при этом своего отца, приговорен к 7 годам колонии
Жительница Чувашии задолжала своим дочерям алименты на 1,3 миллиона рублей
В 2019 году в Марий Эл прожиточный минимум для пенсионеров составит 8,2 тысячи рублей
СУ СКР Чувашии: пенсионер одним ударом кулака убил свою жену
В Марий Эл зафиксированы самые низкие цены на жилье в Приволжском федеральном округе
В Набережных Челнах во время движения загорелась маршрутка
До конца 2018 года автропарк "скорой помощи" Чувашии пополнят 93 автомобиля
В Набережных Челнах мужчина купил орден и стал фигурантом уголовного дела
В Йошкар-Оле в двух пожарах подозревают поджигателей
В центре Казани откроют мемориальную доску актеру Шаукату Биктемирову
Минэкологии Татарстана прокомментировало вырубку деревьев в Раифском заповеднике
В Чебоксарах задержали подозреваемого в секс-насилии над девочкой в лифте