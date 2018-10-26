30 октября в Казанском Кремле стартует фестиваль Дни бизнеса и культуры Японии в Татарстане
В следующий вторник, 30 октября, в Казанском Кремле будет дан официальный старт фестивалю Дни бизнеса и культуры Японии в Татарстане. Начнется все с выставки «Культура без границ». Там же представят перфоманс от японской группы ORIENTARHYTM, пройдут показательные выступления чемпионов Европы по кендо и оркестр исполнит музыку к аниме-фильмам Миадзаки.
Кроме того, уже в молодежном центре «Ак Барс» группа ORIENTARHYTM представит проекционное шоу «SHU-HU-RI».
31 октября в Театре юного зрителя им. Кариева покажут спектакль «Журавль» по мотивам японских легенд с участием японской актрисы Томоми Орита.
В планах также провести 1 ноября в Доме «Сэлэт» мастер-классы пошиву костюмов от японских мастеров, а со 2 по 3 ноября выступление косплееров из Страны восходящего солнца на фестивале ролевых игр «Зиланткон» в КДК им. В.И.Ленина.
Дни бизнеса и культуры Японии в Татарстане будут идти вплоть до 9 ноября.