В Набережных Челнах в двойном ДТП погибла женщина-пассажир

СЕГОДНЯ 14:01 2018-10-26T14:01:58+03:00

Вероятнее всего, одной причиной аварии стало темное время суток Фото: Ольга БАТОВА

"Десятка" врезались в иномарку, которая находилась на проезжей части после произошедшей до этого аварии

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В четверг, 25 октября, в Набережных Челнахна на проспекте Мира произошла авария с участием автомобилей "ВАЗ-2110" и "Тойота Auris", в результате которой скончалась пассажирка отечественного автомобиля.

По данным ГИБДД, "десятка" врезалась в иномарку, которая стояла на дороге с включенной аварийной сигнализацией после произошедшей до этого аварии. В результате чего с сочетанной травмой, контузией сердца и тупой травмой живота в реанимацию была доставлена 67-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Спасти ее врачам не удалось.

Вероятнее всего, одной причиной аварии стало темное время суток - столкновение произошло приблизительно в восемь часов вечера.

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