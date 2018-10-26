2018-10-26T14:35:13+03:00
Происшествия

Жительницу Чувашии будут судить за присвоение денег приемного сына

Утверждается, что она обчистила банковский счет парня, пока тот был на службе
Алина ГАБДУЛИНА
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Когда юноша вернулся и попросил мать отдать его законные деньги, она ему отказалаКогда юноша вернулся и попросил мать отдать его законные деньги, она ему отказалаФото: Анна КОЛПАКОВА
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В Чувашии 50-летнюю женщину обвиняют в самоуправстве. В частности, в том, что она присвоила себе деньги своего приемного сына.

По мнению Шумерлинской межрайонной прокуратуры, женщина обчистила банковский счет своего несовершеннолетнего воспитанника, когда тот проходил военную службу. Именно в это время она имела полномочия распоряжаться его деньгами, полученными в результате различных социальных выплат. Однако, когда юноша вернулся и попросил отдать ему те самые 400 тысяч рублей, женщина просто ему отказала.

- Материалы уголовного дела для рассмотрения направлены в суд. За совершение данного преступления обвиняемой грозит уголовное наказание в виде исправительных работ, сроком до 2 лет, - сообщают в прокуратуре Чувашии.

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