2018-10-26T12:46:33+03:00
Общество

Татарстанская школьница привезла с Международной выставки молодых изобретателей-2018 бронзовую медаль

16-летняя Индира Калимуллина представила на суд жюри устройства для контроля осанки [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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В конце октября в Нью-Дели (Индия) на Международной выставке молодых изобретателей-2018 в составе сборной России выступила ученица школы №50 Набережных Челнов. 16-летняя Индира Калимуллина представила на суд жюри устройства для контроля осанки и получила за него бронзовую медаль.

- Эта модель относится к медицинской технике, предназначена для звуковой сигнализации об изменении осанки тела человека и может быть использована для выработки навыка правильной осанки, профилактики и коррекции функциональных нарушений осанки и лечения ортопедических заболеваний, а также для контроля положения тела водителей за рулем, - поясняет Индира Калимуллина.

Фото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

Отметим, что в состав российской сборной вошли 12 ребят в возрасте от 6 до 19 лет. Всего же в международной выставке приняли участие около 200 молодых изобретателей из 9 стран.

Все они должны были без помощи взрослых не только представить свои проекты на английском языке, но сделать рабочую модель своими руками.

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