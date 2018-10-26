2018-10-26T13:05:05+03:00
Общество

Казанский пороховой завод не перенесут, а просто закроют

Новое производство пороха откроют в 2023 году в Тульской области
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: tatfrontu.ruФото: tatfrontu.ru
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Если раньше говорили, что Казанский пороховой завод перенесут в Удмуртию или другой регион России, то сейчас стало известно - его просто закроют и все.

Но порох, конечно, производить не перестанут. Так, к 2023 году его новое производство откроется на Алексеевском химическом комбинате в Тульской области. Об этом сообщает ТАCС, ссылаясь ответ на запрос в Министерство промышленности и торговли России.

- Речь идет не о переносе существующих изношенных мощностей откуда бы то ни было, а о создании нового современного производства и поэтапном сворачивании в первую очередь опасных производств порохов в Казани, - написано в сообщении ведомства.

Также там говорится о вопросе трудоустройства сотрудников казанского порохового завода. Этим вопросом в скором времени должна заняться мэрия Казани и руководство Алексеевского химкомбината.

Напомним, завод был признан самым аварийным предприятием в Татарстане еще в начале 2017 года.

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