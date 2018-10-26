В Чувашии поймали сбежавшего пациента психбольницы
Мужчина, который сбежал пару дней назад из психиатрической больницы Чебоксар, был найден доставлен в СИЗО. Его обнаружиди в домохозяйстве родителей в поселке Кугеси. Предположительно, именно там он и скрывался с момента побега, то есть с 24 октября.
Известно, что сопротивления при задержании 27-летний мужчина не оказывал.
Отметим, в лечебное учреждение он был помещен после совершения им тяжкого преступления, по результатам психиатрической экспертизы суд признал мужчину невменяемым.
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