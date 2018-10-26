В Казани собрали необходимую сумму для лечения женщины, которой в свое время поставили не тот диагноз

СЕГОДНЯ 11:48 2018-10-26T11:49:01+03:00

Лилию Нуруллину 10 месяцев лечили от рака легких, а потом оказалось, что у нее саркома мягких тканей

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История жительницы Казани, которой год назад в России поставили неправильный диагноз, поражает. На протяжении 10 месяцев 29-летнюю Лилию Нуруллину лечили от мелкоклеточного рака легких 4 стадии, но лучше ей не становилось. Тогда семья женщины решила обследовать ее за границей. Там и выяснилось, что у нее саркома мягких тканей.

Узнав, что Лилию коснулась не только страшная болезнь, но и то, что ей не смогли на родине поставить правильный диагноз, ей вызвались помочь тысячи неравнодушных людей. И вот 24 октября сбор средств на лечение, наконец, был закончен.

- Я даже не могу передать словами, что я чувствую сейчас, что чувствуют мои родители и мой муж! Слезы счастья и гордости, что наш мир ещё полон людей, которые могут и переживают за других людей, как за себя! Мне не найти слов благодарности, - пишет в соцсетях Лилия Нуруллина.

В общей сложности удалось собрать 70 тысяч долларов США (порядка 4,6 миллионов рублей). Сейчас Лилия Нуруллина находится в Турции и готовится к операции.