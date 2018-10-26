2018-10-26T13:06:56+03:00
Общество

В Казани ожидается минусовая температура, снег и гололедица

ГИБДД призывает автолюбителей своевременно заменить летнюю резину на зимнюю
Алина ГАБДУЛИНА
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Аккуратными стоит быть и пешеходамАккуратными стоит быть и пешеходамФото: Михаил ФРОЛОВ
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Ночью с 26 на 27 октября в Казани ожидается минусовая температура, снег и вследствие этого - гололедица.

Во избежание несчастных случаев ГИБДД города просить владельцев автомобилей своевременно заменить летнюю резину на зимнюю и быть аккуратнее на дорогах: снизить скорость и увеличить дистанцию.

Также автоинспекторы напоминают, что "переобуваться" стоит уже при среднесуточной температуре +7 градусов. Соблюдение этих нехитрых правил может помочь снизить количество ДТП при подобных погодных условиях.

Аккуратными стоит быть и пешеходам.

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