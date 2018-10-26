2018-10-26T10:31:22+03:00
Общество

В Татарстане умерла Рузалия апа, которая стала профессиональной певицей в 72 года

Об этом сообщил племянник и одновременно продюсер женщины
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: архив Жаудата ГильмановаФото: архив Жаудата Гильманова
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Стало известно, что 24 октября скончалась Рузалия Гарифуллина - татарская исполнительница и женщина, которая заявила о себе всей республике в возрасте 72 лет. Женщина стала известна, как певица Рузалия апа после исполнения песни "Йорузэн".

О трагической новости стало известно от племянника женщины, который также приходился ей продюсером - Жаудата Гильманова. В одной из социальных сетей он лаконично написал: "Ушла из жизни Рузалия Гарифуллина. Родным и близким глубокие соболезнования".

Рузалие апа было 83 года. Последние дни своей жизни она провела в родном селе Большой Битман Высокогорского района Татарстана.

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