2018-10-26T09:52:53+03:00
Общество

В эту субботу в двух районах Казани отключат свет

Это связано с плановым ремонтом
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олеся ФЕОФИЛОВАФото: Олеся ФЕОФИЛОВА
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В эту субботу ,27 октября, из-за планового ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техобслуживания оборудования распределительных сетей в двух районах Казани отключат свет.

Так, с 8.00 до 13.00 его не будет в Вахитовском районе по адресам: улица Кремлевская, 27, 29/1;

Далее с 14.00 до 18.00 электричество пропадет в доме №33 на улице Кремлевская, а также в домах №2/31 и№ 4, что на улице Лобачевского.

В Приволжском же районе свет отключат с 9.00 до 17.00 по адресам: улица Гарифьянова 25, 28, 34, 36, 38, 40, 42.

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