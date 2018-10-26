Под Казанью в Раифском заповеднике под парковку вырубили около 2,5 гектара деревьев

СЕГОДНЯ 09:45 2018-10-26T09:46:09+03:00

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О вырубке около 2,5 га деревьев в Раифском заповеднике под Казанью в своем Facebook сообщает архитектор Руслан Сабиров.

- Наверное, туда завезут особый вид растений, сделают удобные тропы, посадят уникальные растения? Нет. Это будет парковка. Нет, что вы! Именно ПАРКОВКА! Не пришло такое в голову? Это считается, по-видимому, единственным возможным удачным решением. Ну все «как бы по закону» бумажечки-то есть. И слушания проводились, и якобы то, что надо по закону, висело в администрации поселковой. ЭТО ВЫ НЕ ПРИШЛИ на обсуждения. А теперь парковочка. Аргумент? Конечно, - пишет Сабиров. - Помниться до того, как эту часть вырубили, на ней даже ЯГОДЫ СОБИРАТЬ НЕЛЬЗЯ было, ну ягоды нельзя, а парковку можно.

По словам архитектора, у данного заповедника даже имеется сертификат резервата UNESCO, а тут вырубка. По мнению Руслана Сабирова, возможно здесь инициативу смогла бы перенять «Парки и скверы Татарстана», тем более на их счету есть удачные проекты.