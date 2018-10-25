В Казань прибыл первый заместитель премьер-министра Казахстана

СЕГОДНЯ 18:45 2018-10-25T18:45:49+03:00

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В этот четверг, 25 октября, в Татарстан с рабочим визитом прибыл заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин. Высокого гостя в аэропорту Казани встречал президент республики Рустам Минниханов.

В этот день в Казанском Кремле прошла их двусторонняя встреча. А в пятницу, 26 октября, в Мамина запланировано участие в заседании Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Россией и Казахстаном. Мероприятие пройдет в Казанской Ратуше.

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