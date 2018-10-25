2018-10-25T18:28:04+03:00
Общество

В список популярных имен для детей Казани вошли: София, Тимофей и Азалия

В ЗАГС столицы Татарстана подвели итоги очередной отчетной недели
Олег ЛУГОВОЙ
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В Казани было зарегистрировано рождение 403 детей.В Казани было зарегистрировано рождение 403 детей.Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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Согласно данным по последней отчетной неделе, в Казани было зарегистрировано рождение 403 детей. Из них 212 это девочки, а 191 – мальчик.

При этом самый миниатюрный вес ребенка, который был зафиксирован за этот период, составил всего 550 граммов, а самый богатырский – 4 860 граммов.

Не обошли стороной специалисты городского ЗАГСа и составление традиционного списка самых популярных и самых редких имен, которыми казанцы нарекали детей на этой отчетной неделе.

Так, в первый список в этот раз попали: Амир, Лейла, София, Марк, Егор, Арина, Алена, Матвей, Тимофей, Азалия и Камилла.

В рейтинг же самых редких имен этой недели вошли: Лавр, Адиня, Дилия, Архип, Камаль, Елисей, Добромир, Яромир, Ника и Данелия.

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